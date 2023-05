Il Chelsea è entusiasta di Osimhen e prepara l'offensiva al Napoli (Guardian)

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildi Victore sialper accaparrarsi l’attaccante del. Lo scrive il. Il quotidiano inglese scrive: “Ilstando una mossa ambiziosa per Victordel, con Mauricio Pochettino desideroso di portare in dote un attaccante quando assumerà la carica di capo allenatore quest’estate. Pochettino volerà a Londra questa settimana per firmare un contratto triennale e avrà fondi per rafforzare la sua squadra. Ilvuole un portiere, innesti a centrocampo centrale e un potente numero 9”. Il club, continua il. “ha avutonel proprio radar per un po’. ...