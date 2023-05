Il centrodestra unito avanza nel fortino rosso | che succede in Toscana

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) Un risultato ad una prima lettura positivo. Che nasconde, però, insidie e una tattica, in alcune città in particolar modo, completamente sbagliata. Ilesce con una buona vittoria dalla prima tornata elettorale in, uno degli ultimi fortini rossi. Ci sarà il ballottaggio nei tre capoluoghi di provincia, Pisa, Siena, e Massa. Comuni nei quali, negli ultimi cinque anni, hanno governato i moderati. Ma si tratta di situazioni completamente diverse. Nella città della Torre Pendente Michele Conti non trionfa, al primo turno, per appena quindici schede (per altro contestate). A Massa il primo cittadino Francesco Persiani è in netto vantaggio, nonostante la discutibile scelta di Fratelli d'Italia di non appoggiarlo e presentarsi soli (con un candidato che è giunto solo terzo). A Siena la partita più difficile: vi sarà un confronto tutto al ...