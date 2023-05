«Il cane è mio | non ho chiesto al Papa di benedirlo | ora vi racconto la verità» La storia della docente marchigiana Simona Rosati

(Di martedì 16 maggio 2023) SAN BENEDETTO - È spuntata dal trasportino quandoFrancesco ha allungato la mano per benedire la sua proprietaria,. Così la cagnolina Mialma - che in spagnolo suona...

Leggi Anche 'Le maestre deridevanofiglio autistico', una mamma chiede giustizia Leggi Anche Bergamo,di un bimbo autistico non può salire sulla funicolare: i passeggeri protestano e l'...Inoltre ilchihuahua è unda pet teraphy ed è entrato con me anche ai Musei Vaticani quindi è utile per ritrovare la salute. È chiaro che continuerò a chiamarla Mia anche se all'anagrafe ...È spuntata dal trasportino quando Papa Francesco ha allungato la mano per benedire la sua proprietaria, Simona Rosati. Così la cagnolina Mialma - che in spagnolo suona come anima mia - ha fatto ...

«Il cane è mio, non ho chiesto al Papa di benedirlo: ora vi racconto la verità». La storia della docente march ilmessaggero.it

Dopo averne parlato in un documentario il campione del City mostra sui social come si nutre della carne. E la risposta dei fan è unanime: «Disgustoso» ...Un veterinario ha scritto una lunga lettera a Papa Francesco dopo che ha sgridato una fedele per aver chiesto la benedizione del suo cane ...