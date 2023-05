Il calciatore sudcoreano Son Jun-Ho arrestato in Cina con l’accusa di corruzione

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) IlSon Jun-Ho, che gioca nella Nazionale e nel massimo campionato cinese, è statodalla polizia, all’aeroporto di Shanghai, condi. L’agenzia di stampa ‘Yonhap’ ha riferito, citando proprie fonti, che i diplomatici di Seul stanno cercando di mettersi in contatto con Son e ”lo incontreranno per cercare di capire meglio di quali accuse è indagato”. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso di una conferenza stampa, ha detto di non essere a conoscenza del caso, ma l’arresto del 31enne rientra in una serie di misure adottate dalle autorità cinesi per mettere fine al fenomeno delle partite di calcio truccate. Negli ultimi tre mesi, insono stati arrestati almeno tre funzionari del mondo del calcio e, a ...