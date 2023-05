Il bus notturno si ferma in mezzo alla strada | l' incredibile sosta dell' autista | VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) Un nuovoche lascia increduli i cittadini di Roma. “Bene. Io penso si sia arrivati ad un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Autobus acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla PER PRENDERSI UN CORNETTO” la ricostruzione di un utente di Twitter, che ha ripreso con il proprio cellulare la scena. Ilpubblico è unsulla linea che unisce Pantano e Piazza Venezia e dalle immagini si vede chiaramente come il bus vengato inper unaper un “rifornimento” culinario in piena notte. Ihanno fatto immediatamente il giro del web, scatenando lo sdegno dei romani e la dura reazione ...

Per questo motivo l'intenzione dell'amministrazione civica è di arrivare ad un potenziamento del servizio di trasporto pubblico serale e, in coordinamento con Amt.... gli hanno rotto naso e denti e rischia un occhio' LA FUGA Però il 34enne, con una mossa fulminea, è salito su un autobuse così è riuscito a sottrarsi al pestaggio. L'uomo è sceso dal, ...... ma i lavori si svolgeranno in orario serale e, proprio per non precludere il transito ... divieto di transito esteso a tutti i veicoli, eccettoATB in presenza della Polizia Locale e dei ...

Pestato in strada da tre uomini con una mazza di ferro scappa sul bus notturno RomaToday

Un nuovo video che lascia increduli i cittadini di Roma. “Bene. Io penso si sia arrivati ad un punto in cui non esistono più scuse.Era in strada con un amico quando è stato accerchiato da tre persone. Poi la violenza: calci, pugni e bastonate con una mazza di ferro contro tutto il corpo. Al centro dell'interesse del gruppo un 34e ...