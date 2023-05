Ictus prima causa di disabilità in Italia | ogni anno colpite 185mila persone

...in Italia sono 185mila le persone colpite da, che nel 75% dei casi provoca disabilità, mentre nel 20 - 30% causa il decesso entro un mese e nel 40 - 50% entro un anno. Questo evento è la...La paura, la corsa in ambulanza, le cure e ora la riabilitazione. , in arte , racconta inpersona alla Gazzetta di Parma i momenti terribili dell'attacco ischemico e il cammino in corso per ritornare alla normalità. Coruzzi, originario di Langhirano, racconta come, al momento del ...In Italia l'è lacausa di disabilità con 185mila persone colpite ogni anno, e in Europa grava sui bilanci dei sistemi sanitari con costi stimati fino a 60 miliardi di euro. Con lo Stroke Action Plan ...

Ictus prima causa di disabilità in Italia, ogni anno colpite 185mila ... Italia Informa

Secondo i ricercatori dell'Ospedale San Raffaele di Milano i neutrofili immaturi peggiorano i danni dell'ictus ischemico negli anziani ...In Italia l'ictus è la prima causa di disabilità con 185mila persone colpite ogni anno, e in Europa grava sui bilanci dei sistemi sanitari con costi stimati fino a 60 miliardi di euro. (ANSA) ...