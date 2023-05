Ics e Federazione pugilistica italiana firmano una convenzione per lo sviluppo degli impianti

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Credito Sportivo e larinnovano latriennale per favorire l'acquisto di attrezzature e la costruzione, riqualificazione ed efficientamento energetico. Il Protocollo d'Intesa, firmato dalla Presidente Ics, Antonella Baldino e dal Presidente della Fpi, Flavio D'Ambrosi, consentirà alle atlete e agli atleti di poter svolgere i propri allenamenti e le proprie gare inall'avanguardia e sostenibili. Elementi centrali dell'accordo sono il Mutuo Light 2.0 e il prodotto Top of the Sport. Nel primo caso le società affiliate alla, potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro, per l'acquisto di attrezzatura ...

ROMA " L'Istituto per il Credito Sportivo e laPugilistica Italiana rinnovano la convenzione triennale per favorire l'acquisto di ... Il protocollo d'intesa, firmato dalla presidente, ...... rappresentanti dell'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (UNITA), del Registro Attrici Attori Italiani (RAAI) e dellaIndustria Musicale Italiana (FIMI). Le audizioni ...La PresidenteAntonella Baldino e il Presidente Fci Cordiano Dagnoni hanno sottoscritto il protocollo d'intesa ...per il Credito Sportivo Antonella Baldino e dal Presidente della...

Ics e Federazione pugilistica italiana firmano una convenzione per ... Adnkronos

(Adnkronos) – L’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Pugilistica Italiana rinnovano la Convenzione triennale per favorire l’acquisto di attrezzature e la costruzione, riqualificazione ed ...Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – L’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Pugilistica Italiana rinnovano la Convenzione triennale per favorire l’acquisto di attrezzature e la costruzione, riqu ...