I social raccolgono queste informazioni su di te | lo scopri così

Leggi su computermagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Usiamo iquotidianamente eppure in pochi sono a conoscenza della privacy policy: sono tanti i dati privati che vengono inviati Ad oggi siamo sempre più orientati all’utilizzo dei, sia per lavoro che per svago che per informazione. Questo atteggiamento non ha fatto altro che aprirci di più al mondo delle notizie: suitutto scorre velocemente sulle bacheche ma il nostro occhio è diventato capace di rincorrere le notizie attraverso uno screening generale.e privacy, comei tuoi dati – computermagazine.itsiamo sempre più portati ad aggiungerealla lista: da Facebook a Instagram, fino a Twitter, passando per Linkedin e per poi arrivare a Tik Tok. Questinetwork però sanno ...