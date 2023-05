I programmi in tv oggi | 16 maggio 2023 | film e intrattenimento

(Di martedì 16 maggio 2023) Su Rai Uno Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Canale 5 Inter – Milan. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Come ti divento bella! Renée, trentenne newyorkese in perenne lotta con il suo senso di insicurezza, si risveglia dopo un incidente convinta di essere la donna più bella e capace del Pianeta, comportandosi di conseguenza. Come reagiranno gli altri? Su Rai 4 dalle 21.20 Infidel. Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito dal regime ...

... la sua voce sarà quella di RDS, Radio Deejay (per dirne alcune) e da, Radio2. Nel 2005 inizia ... Poi partecipa a diversitelevisivi come concorrente, come ad esempio, Tale e Quale Show e ...... della qualità delle nostre proposte, dei candidati e deimessi in campo, con i quali ... Sesono aumentate le amministrazioni in cui governiamo, ed abbiamo vinto in territori nei ...inizia una nuova storia. Il mio gruppo si impegnerà al massimo per ridare voglia ai cittadini ... Le idee e iche abbiamo a cuore li porteremo davanti all'amministrazione. Credo che sia ...

Programmi TV stasera lunedì 15 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata Italia News

Stilato il programma di martedì con tanti punti interrogativi dovuti al meteo. Il serbo apre il capo principale, Jannik 3° match ...Anche Lorenzo Sonego è stato penalizzato dal maltempo. Il tennista torinese dovrà tornare in campo domani mattina contro Stefanos Tsitsipas, per il prosieguo del terzo turno valido per gli Internazion ...