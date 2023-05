I progetti strampalati del Pnrr

Leggi su panorama

(Di martedì 16 maggio 2023) Una consistente tranche dei fondi che il programma di aiuti prevede di investire nei comuni italiani (tra metropoli e paesini di campagna) è già a rischio. I motivi? Mancano idee, risorse, competenze. In compenso, sono già partitistravaganti e del tutto inutili, come la realizzazione di ippodromi, campi di padel e piantine di pioppi bianchi al posto di quelli neri... Vinceremo la sfida del ripopolamento!». Prima di scoprire la talentuosa Elly Schlein, Dario Franceschini era anche un funambolico ministro della Cultura. Tante le prodezze, ma una resta memorabile. Il padrino della segretaria dem è stato il padre del «Piano nazionale borghi». Inarrivabile l’intento: recuperare i più remoti paesini della penisola. Armato di un miliardo di euro del, il ministro annunciava la rinascita di amene frazioncine. Come Livemmo, nella Valle Sabbia: 196 ...