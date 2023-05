I Festival Franciacorta Itineranti esordiscono col botto in quel di Perugia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 maggio 2023) Non c’è da stupirsi che il cuore dello Stivale sia stato scelto come prima tappa dei: la posizione strategica della città diha favorito la partecipazione di professionisti ed enoappassionati provenienti da diverse regioni del Paese. Lunedì 8 maggio ventisei produttori hanno avuto l’opportunità di raccontarsi al grande pubblico e di far degustare le loro etichette nei banchi di assaggio predisposti per l’occasione. All’evento hanno preso parte quasi settecento persone, di cui più della metà operatori di settore. Molti provenienti dalla stessa Umbria, terra dalla forte vocazione vitivinicola anche grazie alla sua morfologia prevalentemente collinare. Nonostante le dimensioni contenute, con più di diecimila ettari di vigneti, questa regione peninsulare presenta un notevole ...