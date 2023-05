I Cavalieri dello Zodiaco a Cartoons On The Bay 2023 il 1° giugno

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) Il 1°anteprima italiana del film IOn The Bay. Per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya di Masami Kurumada in live-action Pescara, 31 maggio / 4Sarà presentato in anteprima italiana, giovedì 1, nell’ambito diOn The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, I, diretto da Tomek Bagi?ski. Tratto dalla celebre serie animata, porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya di Masami Kurumada in live-action. Giunto alla 27a edizione,On ...