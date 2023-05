i 72 anni di Claudio Baglioni | arriva nelle sale il film evento di un gigante della musica italiana

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 maggio 2023) È“Tutti su! Buon compleanno”,sul progettole inedito di“Dodici Note – Tutti su!”, i 12 eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla: prima volta in assoluto per un artista pop ad aver aperto la Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma.72(16 maggio), da settembre sarà in giro per l’Italia con un nuovo tour. Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilanciocarriera di un. Il successo veroquando il concept album ...