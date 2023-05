Altre migliaia sono i feriti e quasi un milione di, con lunghi convogli di rifugiati ... In sei mesi, fino a 19di persone potrebbero essere in condizioni di insicurezza alimentare, ...... un quantitativo simile a quello caduto il 2 e 3 maggio, quando si sono contatidi danni, centinaia die due vittime. Le forze in campo I vigili del fuoco manterranno il livello ...Circa 1,5di persone vivono nella regione. Nonostante i numerosi tentativi di negoziare la pace, il conflitto continua da anni. Dopo la morte del suo leader, Augustin Diamacoune Senghor, nel ...

I 71 milioni di sfollati nel mondo per guerre e crisi climatiche Today.it

La guerra civile è senza più freni. Già 300mila gli sfollati pronti a scappare dal Sudan. In Sudan si combatte da quattro settimane. Tra qualche mese i sudanesi saranno i nuovi nemici di certa narrazi ...La Romagna è in allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica. Il maltempo è in arrivo da due fronti: dal cielo e dal mare. Oltre alle forti ...