Highlights Conegliano-Milano 3-1 | gara-5 finale A1 Femminile 2022 2023 volley | Scudetto all’Imoco VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) Idi-5 Prosecco Doc Imoco-Verodelladei Playoffdi Serie A1di, vinta dalle venete per 3-1 (23-25, 26-24, 25-17, 25-21). La formazione di Marco Gaspari scende in campo determinata e comanda di fatto per un set e mezzo, poi Daniele Santarelli fa entrare in campo Alexa Gray, che trascina le venete e cambia completamente l’inerzia del match.sale di colpi e va a prendersi in rimonta la vittoria che vale il quinto, nonché il ventesimo trofeo della storia del club gialloblù. MVP del match è Gray, autrice di 25 punti. Grande prestazione anche di ...

