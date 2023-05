Helena attaccata da tutti all’Isola dei Famosi 2023 | Conflitti e controversie infuocate

Parlando con la modellaPrestes , infatti, Marco Mazzoli ha parlato della sua ostilità per i ...poi continuato cercando di spiegare alla Prestes il motivo per cui l'aveva criticata e: ...... mi sento debole , senza forze' ha rivelatocome riportato testualmente dal sito 'Blog Tivvù' per poi aggiungere: 'Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno. Dicono che io ...La crisi diPrestesPrestes è letteralmente crollata a L'Isola dei Famosi . Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, la giovane naufraga si è scagliata contro tutti i suoi compagni ...

Helena Prestes crolla all'Isola: Attaccata e giudicata dai naufraghi ... Fanpage.it

Ed è evidente che lo siano. Helena, dopo aver ripetutamente attaccato qualunque compagno di sventura le capitasse a tiro, ora sta già sgranando il rosario della vittima scalza. “Mi isolano”, lamenta, ...Una naufraga smascherata dalla compagna di gioco: "Maleducata. Fa la vittima" Ilary Blasi ha aperto la nuova puntata del reality annunciando che questa ...