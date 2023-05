Harry e Meghan Markle | il primo impegno pubblico dopo l' incoronazione di Carlo III

(Di martedì 16 maggio 2023) I duchi di Sussex, da sempre impegnati sul fronte della salute mentale, hanno incontrato alcuni ragazzi per parlare dei rischi e delle potenzialità del web. Affiatati e sorridenti, non sono affatto in crisi, come il gossip ogni tanto insinua, e lui parrebbe sempre più a proprio agio a Hollywood

Per Meghan Markle i protocolli di Corte sono un ricordo. L'ex reale ha rinnovato il guardaroba e ha scelto un mini dress sorprendente.Harry e Meghan incontrano i giovani per parlare di salute mentale. Il duca e la duchessa in prima linea in questo campo.