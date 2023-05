“Ha un grave ritardo mentale | è come se avesse 7 anni” | i risultati della perizia in carcere su Alessia Pifferi

(Di martedì 16 maggio 2023) La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre unasulle condizioni psichiche di, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo abbandonandola per sei giorni dentro casa. Al termine dell’udienza di oggi la legale37enne,Pontenani, ha riportato idegli ultimi accertamenti medici svolti neldi San Vittore econsulenza di parte, secondo i qualiavrebbe un “gravissimo” e il quoziente intellettivo di “una bimba di 7”. Sostanzialmente “hanno messo una bambina in mano a una bambina”, dice l’avvocata. La 37enne è accusata di omicidio volontario con ...

Il fenomeno è particolarmente marcato nel Sud Italia, dove si riscontra unrispetto agli standard italiani e comunitari, che va a danneggiare ulteriormente gli studenti provenienti da ...Alessia Pifferi , la donna accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un 'gravissimomentale' pari a un quoziente intellettivo di 'una bimba di 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bambina'. Negata la perizia psichiatrica: può affrontare il processo. La sorella: 'Non ...... anche definanziando misure e progetti ritenuti non prioritari o in. Purtroppo il livello ... ancor più, di non rendersi conto dell'eventuale sottrazione di finanziamenti destinati alla ...

«Alessia Pifferi ha grave ritardo mentale, è come se avesse 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bamb leggo.it

La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche di Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo abba ...Durante l’udienza di oggi, martedì 16 maggio, l’avvocato Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi, imputata per omicidio aggravato a seguito della morte per inedia della sua figlia Diana di qua ...