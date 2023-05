Gubbio-Entella in tv | data | orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno nazionale deidel campionato italiano di. I padroni di casa, dopo aver superato Recanatese e Lucchese, entrambe con un pareggio per 1-1, ma passati per via del miglior piazzamento, vanno a caccia della qualificazione alla secondo turno della fase nazionale dei. La compagine biancazzurra, dal suo canto, ha invece potuto riposare, per via del terzo posto conquistato in campionato e ora spera di fare il colpaccio sul campo di una delle sorprese di questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in ...