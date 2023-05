‘Guarcino-Campocatino 2023’ al via Campionato Velocità Salita Auto Storiche

(Di martedì 16 maggio 2023) A Guarcino sabato 20 e domenica 21 maggio p.v., per una "due giorni" all'insegna dello Sport, della Sicurezza, della Sostenibilità e del Sociale Al via la terza edizione della Guarcino-, terza prova del Civsa –Italiano, con grande soddisfazione degli Organizzatori per la costante ascesa, in termini di gradimento, della competizione. Per il terzo anno consecutivo sarà presente la Polizia di Stato che, con il Camper Azzurro, incontrerà i giovani delle scuole per diffondere la cultura della guida sicura, a conferma della solida collaborazione instaurata. Verrà allestito Pompieropoli il camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco. Attraverso percorsi particolari e attività ludico-educative, i bambini potranno apprendere le basi ...

sabato 20 e domenica 21 maggio p.v., per una 'due giorni' all'insegna dello Sport, della Sicurezza, della Sostenibilità e del Sociale Al via la terza edizione della, terza prova del Civsa - Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche , con grande soddisfazione degli Organizzatori per la costante ascesa, in termini di gradimento, ...sabato 20 e domenica 21 maggio p.v., per una 'due giorni' all'insegna dello Sport, della Sicurezza, della Sostenibilità e del Sociale Al via la terza edizione della, terza prova del Civsa - Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche , con grande soddisfazione degli Organizzatori per la costante ascesa, in termini di gradimento, ...