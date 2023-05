Greenpeace porta Eni in tribunale “Ha contribuito al riscaldamento globale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 maggio 2023) Si chiamano “climate litigation” e sono le azioni legali avviate con lo scopo di imporre a governi o aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di limitazione delItalia, ReCommon e dodici privati cittadini hanno citato Eni per i danni derivanti dai cambiamenti climatici Le azioni di contenzioso climatico sono già oltre duemila in tutto il mondo e per la prima volta questo tipo di battaglia legale è arrivata in Italia.Italia, ReCommon e dodici privati cittadini hanno infatti notificato nei giorni scorsi all’Eni un atto di citazione per l’apertura di una causa civile nei confronti della società, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (queste ultime due realtà in ...