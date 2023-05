Grecia al voto | Mitsotakis rivendica crescita e investimenti

Leggi su formiche

(Di martedì 16 maggio 2023) Lasulla via della ripresa. Scrive così il Financial Times a proposito della situazione economica ellenica alla vigilia di una tornata elettorale significativa, non fosse altro perché incorniciata in un momento delicato nel Mediterraneo orientale. Il governo conservatore uscente, guidato da Kyriakos, domenica prossima cercherà il bis anche se la nuova legge elettorale proporzionale potrebbe costringerlo ad una seconda elezione (già bloccata una data ai primi di luglio) o ad un’alleanza con il centro. Nel mezzo la posizione geopolitica “chiave” della, che alla voce energia e difesa ha visto crescere esponenzialmente il proprio ruolo nella macro area a cavallo tra oriente e Ue. Alle urne I conservatori di Nea Dimokratia, guidati da, chiedono continuità al Paese per evitare ...