“Grazie | immensa Chiara Rigione” | il ricordo delle Associazioni di cinema

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl significato della scomparsa dinelle parole dello Zia Lidia Social Club:” “Aspettavamo una lezione di sguardo da te, da te che hai saputo incrociare e conciliare la vita con iltrovando un senso etico ed estetico in ogni scelta, dai film da vedere alle persone da incontrare. Eri molto rigorosa in questo, sapevi da chi farti affiancare, in quale avventura lanciarti, quando essere generosa e quando no, se fidarti o meno. Il 30 marzo avremmo dovuto raccontarti, come annunciato da te alla conferenza stampa di presentazione del ventennale dello ZiaLidiaSocialClub. Avevamo immaginato “‘una masterclass” dedicata alla regia e al montaggio che sarebbe stata l’occasione per ripercorrere tutto il tuo intenso e frenetico percorso di artista, regista, operatrice culturale, poetessa ...