Gratteri | “È in corso una smobilitazione della legislazione antimafia | si dice che Cosa Nostra non c’è più e che va abolito il 41 bis”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) “Il potere non vuole gente pensante, ma vuole conigli e gente accomodante che pur di avere uno sgabello è disposta anche a prostituirsi”. Il procuratorerepubblica di Catanzaro, Nicola, risponde così alla domanda sul perché – neldegli anni – sono sfumate, dopo tante indiscrezioni, le sue possibili nomine prima a ministroGiustizia e, recentemente, come capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “La mancata nomina a ministro è ormai archeologia, ma non è importante sapere che Giorgio Napolitano non ha voluto, è importante sapere chi è andato da Napolitano per dirgli di non farmi ministro, che è un’altra”, ha aggiuntoparlando dal carcere di Opera, in uno degli incontri del suo tour milanese organizzato dall’associazione “Su la ...