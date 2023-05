Graduatorie GPS | servizio attività alternativa | valutabile anche senza titolo di studio?

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilprestato in qualità di insegnante dialla religione cattolica è valutato come aspecifico nelle GPS di inserimento. A tal fine è necessario ild'accesso al grado di istruzione in cui è stato prestato. L'articolo .

... così distribuite Sostegno 19.472 docenti di sostegno inseriti nella prima fascia delle, di cui: 17.126 con la procedura speciale di assunzione dalleprovinciali per le supplenze; 2.... specializzare più docenti di sostegno, combattere il precariato con il doppio canale di reclutamento e assumendo i docenti precari dalle tutte leprovinciali per le supplenze, cancellare ...... come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relativedi infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelledella scuola ...

Gps 2024: ecco tutti i corsi utili di CorsiEcampus per aumentare il punteggio in graduatoria Orizzonte Scuola

Quindi, per evitare ciò, riteniamo che si debbano assumere i precari da tutte le fasce delle graduatorie Gps, nel caso in cui non siano in possesso di una specializzazione: l’obiettivo – ha concluso ...Il Tribunale di Roma condanna il MIM al riconoscimento dell’incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per una docente scavalcata da docenti aventi un minor punteggio.