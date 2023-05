Gollini ha convinto | si va verso il riscatto Nessun dubbio sul rinnovo di un altro azzurro

(Di martedì 16 maggio 2023) Il Napoli cerca lo ‘sconto’ dall’Atalanta,ha. Intanto Rrahmani è prossimo a prolungare il suo contratto con gli azzurri. Il Napoli sta guardando al futuro e pianifica le mosse per la prossima stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il clubsembra intenzionato a riscattare il portiere Pierluigidall’Atalanta. Dopo le buone prestazioni nelle due partite in cui è stato schierato da Spalletti contro l’Atalanta e la Fiorentina, e la prova positiva anche nella sfida contro il Monza, in cui è stato incolpevole sui gol subiti e ha effettuato parate importanti,hala società partenopea. Ora il Napoli cercherà di ottenere uno sconto dalla squadra nerazzurra rispetto alla cifra stabilita lo scorso estate, che era ...

... 65' Lobotka (N), 79' Politano (N) Spalletti è profetico ad agosto : 'Sonoche la nostra ... E il futuro azzurrosalva sull'esordiente Raspadori. Un punto per parte, sfogo per Spalletti ...... 65' Lobotka (N), 79' Politano (N) Spalletti è profetico ad agosto : 'Sonoche la nostra ... E il futuro azzurrosalva sull'esordiente Raspadori. Un punto per parte, sfogo per Spalletti ...Il Napoli ha giocato senza essere mai veramentedi farcela. Prova mediocre di tutti e quindici gli azzurri in campo, si è salvato(alla seconda partita da titolare) sventando un tiro ...

Gollini ha convinto il Napoli: scegliendo l’azzurro ha cambiato la sua storia CalcioNapoli1926.it

Le ottime prestazioni con Atalanta e Fiorentina hanno convinto Luciano Spalletti, che ha deciso di puntare su di lui anche nella prossima stagione. Non è da escludere l’opzione che vedrebbe Gollini ...Se la spina dorsale della squadra potrebbe perdere il solo Kim, con il Manchester United deciso a versare nelle casse azzurre la clausola di rescissione presente nel contratto del sudcoreano, a Napoli ...