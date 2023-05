Golf | PGA Championship 2023 | i favoriti Scheffler contro Rahm | impazza la sfida per il numero 1

(Di martedì 16 maggio 2023) Il PGAche si trasforma nella lotta a due per il1 del mondo? Sì, se questo è ciò che sta regalando sostanzialmente tutto ilquasi di torneo in torneo. Scottiee Jon, con Rory McIlroy pronto ad approfittare (ma non questa settimana) di eventuali scivoloni, sono i protagonisti annunciati a Oak Hill. E dire che, poche settimane fa, l’uno aveva passato la Green Jacket all’altro. Difficile spezzare l’attuale regno dello spagnolo, che ha dalla sua una serie straordinaria di successi nelculminata con la vittoria al Masters. Se, però, c’è qualcuno che lo può fermare questo è proprio l’americano, e tutti e due sembrano essere in quel tipo di stagione che rende questo come lo scenario perfetto per uno showdown all’ultima buca. Quella della domenica, ...

Il PGA Championship che si trasforma nella lotta a due per il numero ... C’è poi tutto un controscenario legato ai facenti parte della LIV Golf, che hanno subito un altro colpo pesante dal DP World ...Francesco Molinari si presenta a questo PGA Championship 2023 con i galloni di unico italiano ... Per “Chicco” l’onere e l’onore di tenere alto il momento del golf italiano, che sta per vivere la fase ...