Giustizia | Campione Fdi | ' governo tempestivo nel correggere riforma Cartabia

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Ilè intervenuto immediatamente peri vizi di funzionamento contenuti nellaper ciò che concerne la procedibilità, soprattutto per quanto riguarda i reati di tipo mafioso. Laè entrata in vigore il 22 dicembre del 2022 e già il 19 gennaio del 2023 la maggioranza ha presentato il disegno di legge che ci troviamo ad esaminare oggi che stabilisce la procedibilità d'ufficio per determinate fattispecie di reato, a fonte della procedibilità tramite querela come stabiliva la. Ecco qual è il metodo delMeloni, intervenire con prontezza rispetto ad unache era stata concepita per velocizzare i processi ma che poi ha rivelato i suoi ...

"In Psycore si sente unche abbiamo registrato nel backstage di un festival in Francia, ... "laè cieca"), oltre che con le riflessioni più introspettive e personali di Carma. "...Ad esempio, su Twitter, l'eurodeputato ecologista francese David Cormand ha scritto : "Il... in seguito ad una sentenza della Corte didell'Unione europea. Ecco perché, mentre la ...... leader del Pakistan Tehreek - e - Insaf (Movimento per ladel Pakistan o PTI), da oltre ... Dopo essere stato sfiduciato dal Parlamento ad aprile 2021, l'exdi cricket ha iniziato una ...

Giustizia: Campione (Fdi), 'governo tempestivo nel correggere ... Il Dubbio

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il governo è intervenuto immediatamente per correggere i vizi di funzionamento contenuti nella riforma Cartabia per ciò che concerne la procedibilità, soprattutto per quan ...Solamente la polizia ha potuto garantire il rientro in spogliatoio ai giocatori del Basce che, nonostante tutto, hanno vissuto attimi di terrore ...