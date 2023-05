Giuntoli alla Juve | tutto fatto Ma De Laurentiis può bloccare tutto!

(Di martedì 16 maggio 2023) Succede spesso così, dentro storie prolungate, con sentimenti che si aggrovigliano: il giorno in cui Cristianofirmò il rinnovo, ottobre del 2019, a Salisburgo, nella stanza dell'albergo in ...

Succede spesso così, dentro storie prolungate, con sentimenti che si aggrovigliano: il giorno in cui Cristianofirmò il rinnovo, ottobre del 2019, a Salisburgo, nella stanza dell'albergo in cui Aurelio De Laurentiis diede l'annuncio, danzavano gocce di miele; e però poi, gennaio 2021, subito dopo la ...Dopo aver chiuso la questione Spalletti, che De Laurentiis conta di esaurire in settimana, il presidente si occuperà di. L'obiettivo è arrivare prontifine del campionato per ripartire ...... continua il quotidiano, ed è il fatto che Spalletti, ieri, durante il discorso post - premiazione, ha fatto riferimento più voltefigura del direttore sportivo Cristiano. 'Fa ...

Il destino del manager nelle mani del presidente del Napoli: se non lo libera salta l’accordo con i bianconeri ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive del futuro di Spalletti sottolineando la stranezza delle continue menzioni del tecnico a Giuntoli ...