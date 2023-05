Giulia Salemi ha reso privato il suo profilo su Instagram | i possibili motivi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 maggio 2023)è sempre stata molto attiva sui social. Usaper aggiornare i fan sulle sue attività. Parla di argomenti diversi, riuscendo a creare una connessione speciale con il proprio pubblico. Nelle ultime ore, però, solo i follower possono accedere al suoufficiale. Per tutti gli altri, compare un avviso decisamente inaspettato: “Questo account è“. La piattaforma consente ai suoi iscritti di usare questa strategia, ma solitamente i personaggi del mondo dello spettacolo preferiscono non adottarla. Al momento, non sono noti iche hanno spinto l’influencer ad apportare la modifica in questione. Che voglia tutelarsi dalle critiche ricevute per la sua mancata partecipazione a Ciao Darwin? Oppure desidera solo godersi al massimo la vacanza a Miami ...