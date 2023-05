Sono 16 i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dalsportivo diB i n relazione agli incontri del 37/o e penultimo turno di campionato. A causa di un'espulsione, sono stati fermati Davide Agazzi (Ternana), Mattia Bani (Genoa), Tiago ...A questo punto si pongono unadi domande. Quale maggioranza serve per poter procedere contro ... conferire mandato a un avvocato affinché provveda e a richiedere all'emissione di un ...Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dalsportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Rodrigo Becao dell`Udinese, al quale è stata comminata anche una ammenda di 10mila euro e Giacomo Bonaventura della Fiorentina (con ...

Giudice serie B, 16 giocatori squalificati per un turno - Calcio Agenzia ANSA

Sono 16 i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B i n relazione agli incontri del 37/o e penultimo turno di campionato. A causa di un'espulsione, sono stati fer ...Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 35esima giornata di campionato. Ammenda di 3mila euro al Monza per lancio di alcuni contenitori in campo: "Ammenda di € 3.000 ...