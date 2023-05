Giro d' Italia Una fuga | due facce | il sorriso di Cort | la commozione di De Marchi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Ora provateci a prendere. Quando Davide Bais e Magnushanno raggiunto Alessandro Dee Derek Gee, che di chilometri all’arrivo ne mancavano 150, si sono guardati complici, si sono voltati e nel constatare l’assenza del gruppo si sono rinfrancati: meglio quattro che in due. Forse si sono detti questo, ora provateci a prendere, forse no, sicuramente hanno iniziato a pedalare di buona lena, uno in fila all’altro, con sincronismo, senza fare i furbi. C’era un gruppo da tenere a distanza, a fare i conti tra di loro c’avrebbero pensato nell’ultimo chilometro. A 150 chilometri dall’arrivo non è scontato arrivare, soprattutto quando si è in pochi alle prese con il volere opposto di molti. E ancor meno scontato lo era dopo la sparizione di Davide Bais nella discesa del Passo delle Radici. Non era scontato, ma è accaduto. Il gruppo non è rientrato, i ...