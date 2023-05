Giro d’Italia 2023 | Thomas | “Voglio tenere la maglia rosa il più a lungo possibile”

(Di martedì 16 maggio 2023) Geraint, corridore britannico della Ineos Grenadiers edelal termine della decima tappa, la Scandiano-Viareggio, ha commentato l’esperienza con queste parole: “Sono successe molte cose oggi, ma ce l’ho fatta comunque a godermi un po’ questa. Per me indossare laha un significato speciale, perché ciclisticamente ho mosso i primi passi tra i professionisti in Italia con la Barloworld. Senza Evenepoel il nostroè cambiato molto dal punto di vista tattico, ma siamo tutti molto motivati e vogliamoquestail più a”. SportFace.

VIAREGGIO - Magnus Cort Nielsen ha vinto in uno sprint a tre la decima tappa del2023, la Scandiano - Viareggio di 196 chilometri. Il corridore danese della EF Education - EasyPost ha battuto i compagni di fuga, il canadese Derek Gee (Israel - Premier Tech) e l'...'Ilè ormai passato, così come il tempo per farsi una pedalata, è giunto il momento per il Governo di porsi una domanda. Cosa si vuole fare della Sanità del nostro territorio Venite a ...... quest'anno così apprezzata grazie al passaggio del."