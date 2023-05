Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | De Marchi ci prova | Cort è perfetto Disastro per Jay Vine

(Di martedì 16 maggio 2023)Martedì 16 maggio, decimaMagnusNielsen, voto 10: chiude il cerchio dopo le vittorie al Tour de France e alla Vuelta di Spagna. Il daneseera convintissimo: agguanta la fuga in rimonta, si dà da fare e sul finale, da super favorito, non sbaglia nulla tatticamente dominando la volata. Derek Gee, voto 9: due secondi posti neldi tre tappe per il canadese della Israel – Premier Tech, sicuramente il più in forma della propria compagine. Tenta l’allungo all’ultimo chilometro, maera palesemente troppo forte. Alessandro De, voto 8: ancheè andato in fuga, mettendo in mostra una gamba eccellente. All’attacco sin dal chilometro zero ci ha ...

Per Cort Nielsen, 30 anni, è la prima vittoria in carriera al, la ventiseiesima in carriera: anche lui, come il connazionale Pedersen a Napoli, si iscrive al club dei vincitori di almeno una ...