Giro d’Italia 2023 | Mattia Cattaneo | “Siamo dispiaciuti per il ritiro di Evenepoel | ora punteremo su altri obiettivi”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildel campione del mondo Remcocomplica, e non di poco, i piani in casa Soudal – Quickstep per il. Questo lo sa bene ovviamente anche l’italiano, uno dei gregari del belga che ora dovrà quindi cercare insieme alla sua squadra di focalizzarsi sudifferenti alla vittoria della classifica generale. “Dispiace a tutti, ma fa parte del gioco – ha dichiaratoprima della partenza odierna davanti ai microfoni di Rai Sport –. Comunquesempre la Soudal-QuickStep e cercheremo di fare del nostro meglio da qui fino alla fine del. Condivido la decisione del? La salute è sempre la priorità. Qui ci sono dei ...