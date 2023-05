Giro d’Italia 2023 | Magnus Cort | “Ho vinto in una delle giornate più dure da quando corro | sono contentissimo”

(Di martedì 16 maggio 2023) Fa festaNielsen nella decima tappa del. Il danese della EF Education-EasyPost è prima entrato nella fuga di giornata, poi è riuscito a resistere al rientro del gruppo insieme ad altri corridori e infine ha conquistato il successo sul traguardo di Viareggio, battendo in una volata ristretta il canadese Derek Gee (Israel – Premier Tech), dunque secondo, e l’italiano Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), terzo. Grazie a questo successo il nativo di Rønne ha completato il Grande Slam, visto che ha conquistato almeno un successo di tappa in tutti e tre i Grandi Giri (, Tour de France e Vuelta). “incredibilmente felice per questa vittoria – ha dichiaratosubito dopo il bellissimo ...

Per Cort Nielsen, 30 anni, è la prima vittoria in carriera al, la ventiseiesima in carriera: anche lui, come il connazionale Pedersen a Napoli, si iscrive al club dei vincitori di almeno una ...