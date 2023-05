Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Camaiore-Tortona Percorso | altimetria | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilè tornato in marcia quest’oggi, ancora scosso dall’improvviso ritiro della maglia rosa Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che ha sparigliato le carte più dell’azione sulla strada.17 maggio ci sarà una bella occasione per gli attaccanti nelladi 219 chilometri, la frazione più lunga in assoluto di questa Corsa Rosa.Non mancheranno le salite quest’oggi, ma non si tratta di ascese capaci di spaccare in due la corsa. La prima salita arriva dopo 60 chilometri, il Passo del Bracco (10,1 km al 4,4% medio, terza categoria). Discesa fino a Sestri Levante e si arriva fino al chilometro 132, dove inizia il Colla di Boasi (9,3 km al 4,3%, altra terza categoria). 20 chilometri in lieve discesa fino allo sprint intermedio di ...