Giro d’Italia 2023 | Jonathan Milan | “Felice di avere ancora la Maglia Ciclamino | proverò a tenerla”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Decima tappa movimentata per, quella con arrivo a Viareggio. Il friulano conserva nonostante un attacco particolare, una caduta ed una volata non formidabile la suacon la settima piazza odierna. Le sue parole ai microfoni di Spaziociclismo rassicurando i tifosi: “Sto bene, ma il muro sta peggio. Andavo un po’ troppo veloce e in curva sono finito contro il muro. Mi fa un po’ male il braccio, ma niente di grave”. Aggiunge: “Sonodi come è andata la tappa. Temevo di non riuscire a superare la salita in gruppo, poi invece abbiamo anche potuto provare un’azione in discesa. Ho provato poi a fare la volata, ma sono partito troppo presto. Ho fatto circa 400 metri di volata, decisamente troppi e ovviamente gli altri mi hanno ripreso, ma dopo una tappa così non avevo più ...