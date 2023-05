Giro d’Italia 2023 | decima tappa | il sigillo del baffo d’oro

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023) Il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education Easy Post) ha vinto ladel 106°, lungo i 196 chilometri transappenninici da Scandiano a Viareggio. Il vichingo ha sconfitto nettamente in volata i due compagni d’avventura che con lui hanno condiviso 150 chilometri di fuga: il canadese Derek Gee (Israel Premier Tech), che, come sabato scorso a Fossombrone, ha guadagnato la piazza d’onore, e l’irriducibile friulano Alessandro De Marchi (Jayco Alula), giunto terzo a 2”. A cinque giorni di distanza dal connazionale Mads Pedersen (Trek Segafredo), che oggi ha regolato in volata il gruppo guadagnando la quarta moneta a 51”, anche Nielsen entra nel club esclusivo dei campioni capaci di vincere almeno unain tutti i tre grandi giri. Si conferma in maglia rosa, vestita dopo ...