Giro d’Italia 2023 | Cort Nielsen | “Vinto in uno dei miei giorni più difficili”

(Di martedì 16 maggio 2023) “Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa deldopo averlo fatto al Tour de France e alla Vuelta. E’ stato uno deipiùche ho trascorso in bicicletta. Ho faticato per rientrare sul gruppetto di testa, poi la mia radio non funzionava a causa della pioggia, quindi non ero mai sicuro di dove fosse il gruppo inseguitore. Abbiamo continuato a spingere forte. Ne è valsa la pena. È difficile credere che sia successo”. Così sul traguardo il vincitore della tappa, Scandiano-Viareggio, il danese Magnus(Ef). SportFace.