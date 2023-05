Giro d' Italia 2023 | altimetria | calendario e percorso di tutte le tappe

VIAREGGIO - Magnus Cort Nielsen ha vinto in uno sprint a tre la decima tappa deld'2023, la Scandiano - Viareggio di 196 chilometri. Il corridore danese della EF Education - EasyPost ha battuto i compagni di fuga, il canadese Derek Gee (Israel - Premier Tech) e l'...Weekend di Formula1 in, Imola , dove, dopo la débâcle di Miami, ci si aspetta una Ferrari affamata e grintosa ... puntando molto sulsecco in qualifica per assicurarsi un buon ...'Ild'è ormai passato, così come il tempo per farsi una pedalata, è giunto il momento per il Governo di porsi una domanda. Cosa si vuole fare della Sanità del nostro territorio Venite a ...

Giro d'Italia, 10^ tappa: vince Magnus Cort Nielsen. Thomas in maglia rosa Sky Sport

Altra giornata tremenda sulle strade del Giro d'Italia 2023. Tra ritiri, pioggia, freddo e cadute, la frazione che ha portato il gruppo da Scandiano a Viareggio ha scritto una nuova pagina piuttosto d ...Dopo una prima parte pianeggiante nello spezzino la carovana affronterà l’Appennino Ligure, attraverso le salite del passo del Bracco e la Colla di Boasi in un tragitto lungo 150 chilometri. I ...