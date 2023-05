Giro d' Italia 2023 | 11° tappa Camaiore-Tortona | percorso | orari e altimetria

(Di martedì 16 maggio 2023) Ild'numero 106 affronta lanumero 11 dadi 219 km, la più lunga di questa edizione della corsa rosa. Una frazione con diversi saliscendi adatta alle fughe, ma anche ad un finale in volata se le squadre dei velocisti riusciranno a controllare la corsa. Ildell'11°L'11°deld', in programma mercoledì 17 maggio, partirà da, in provincia di Lucca e, dopo aver interessato le province di Massa Carrara, La Spezia e Genova, si concluderà ain provincia di Alessandria dopo 219 km. Dopo un avvio su un tracciato pianeggiante, e lo sprint intermedio di Borghetto di Vara (km 62,1), la ...

Il cantante e rapper sarà a Milano il 27 maggio per il Mi Ami Festival, mentre lo 'Stupido amore Tour' lo vedrà impegnato in autunno con nove date inper l'tra novembre e dicembre. Una ...Nelche abbiamo fatto in campagna elettorale abbiamo riscontrato tanto entusiasmo, una nuova ... la fiducia di famiglie e imprese cresce, l'è protagonista sulla scena internazionale'.La quattordicesima tappa deld'2023 (Sierre - Cassano Magnago , 194 chilometri) riporta il gruppo dalla Svizzera in, per una frazione sulla carta da velocisti, ma in cui non sarà da escludere neanche la ...

Giro d'Italia, la 10^ tappa in diretta live Sky Sport

Ai numerosi corridori che hanno abbandonato la competizione, molti risultati positivi al Covid, si è aggiunto martedì il favorito Vlasov. Dopo il ritiro dei giorni scorsi della maglia rosa Evenepoel, ...Non c'è un attimo di tregua al Giro d'Italia 2023. Dopo i ben nove ritiri arrivati tra la fine della cronometro di domenica e l'inizio della tappa odierna, negli scorsi minuti hanno dovuto abbandonare ...