(Di martedì 16 maggio 2023) Un’altra puntata incentrata principalmente sulla divisione femminile ad Impact. Lo show si è aperto con Masha Slamovich contro Killer Kelly. Sono due lottatrici abbastanza simili, perlomeno per come ci hanno presentato i loro personaggi. Ovvero entrambe quando sono tornate ad Impact hanno vinto parecchi match, la maggior parte degli squash, ma pur sempre vinti. Poi entrambe hanno dimostrato diverse volte momenti di pazzia che vanno al di là delle loro doti sul ring. Hanno uno stile abbastanza estremo, infatti vedrei bene un loro scontro senza squalifiche ad Under Siege. Il main event invece ha visto perdere Deonna Purrazzo e Jordynne Grace contro The Coven. Ormai Taylor Wilde e Kilynn King sono una potenza in coppia e il personaggio da strega attira. Poiché si parla di Coven, vedrei bene anche un’altra componente in questa congrega, proprio a migliorare ancor di più questo ...

... Lone Star Chucky Good Trouble GossipGrey's Anatomy Mattine di settembre P - Valley Star Trek:... The Musical: La Serie Meglio Nate che niente Monster HighRangers: Dino Fury Rebel Cheer ......Superstar" "Lift Off" (Jay - Z and Kanye West cover) "Cuff It" "Energy" "Break My Soul" "Formation" "Diva" "Run the World (Girls)" "My" "Black Parade" "Savage" (Remix) "Partition" "Church" ......All 1+1 I Care I'm ThatCozy Alien Superstar/ Sweet Dreams Lift Off Cuff It Energy Break My Soul Formation Diva Run the World (Girls) MyBlack Parade Savage (Remix) Partition Church...

Girl Power Zona Wrestling

The Helias Lady Crusaders advanced to the semifinals of the Class 2 District 7 soccer tournament Monday with a 5-0 victory against Stover/Cole Camp.The progressive Move Forward party won more votes than any other but faces an uphill struggle to form government ...