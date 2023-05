Giornata mondiale della celiachia | cause | sintomi e trattamento

(Di martedì 16 maggio 2023) L'intolleranza al glutine è subdola. Spesso, infatti, non viene diagnosticata prontamente poiché si manifesta per anni consfumati

In occasione delladella biodiversità, che ricorre il 22 maggio, Slow Food Italia sceglie di celebrare in due modi diversi la straordinaria ricchezza del pianeta in termini di varietà di forme di vita ...Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livellolaInternazionale dei Musei ( International Museum Day " IMD), evidenziando l'importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio ...L'ex tecnico del Leeds dovrà sicuramente centrare la qualificazione al prossimoche si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada. La presentazione ufficiale avverrà nelladi domani,...

Giornata mondiale della Luce, 10 idee per illuminare casa risparmiando energia Sky Tg24

Il 16 maggio si celebra la Giornata mondiale della celiachia, ovvero l'intolleranza permanente al glutine che si manifesta con un'infiammazione a livello intestinale. Il glutine è un complesso di ...«La giornata mondiale è l’occasione per ricordare l’importanza della diagnosi precoce, fondamentale forma di prevenzione delle complicanze, anche gravissime, che una diagnosi tardiva può portare - ...