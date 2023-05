Giornata mondiale contro la sclerosi multipla | l’Arco di Traiano si colora di rosso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidisi illumina diil 30 maggio in occasione dellala. Il monumento di epoca imperiale romana sarà il testimonial di una campagna di sensibilizzazione della popolazione rispetto ai problemi che determina questa patologia gravemente invalidante non solo alle persone che ne sono affette ma anche ai familiari. L’Associazione che riunisce quanti sono alla prese con laha promosso anche un’altradi sensibilizzazione per il 17 giugno nel comune di Circello con la probabile partecipazione anche del Comune di Morcone che è ente capofila nell’Alto Tammaro per la sanità pubblica. Lo sforzo che si sta ponendo in essere da parte dell’Associazione è ...