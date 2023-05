... il suo tono di voce è calmo e deciso, sa benissimo che non sta parlando solo aima ... qualcun altro manda whatsapp modello "in bottiglia" al parente o all'amico medico per capire ...- sono alcune delle parole del- . Poi, dopo tanti anni, mi sono sentita meno sola di ... Presenti alla cerimonia anche duedi Monaco di Baviera, che stanno lavorando su un altro ......di guerre e conflitti " fanno sapere i promotori dell'iniziativa - per lanciare unchiaro:... in collaborazione con Fnsi e Ordine deidel Lazio, organizzano il corso "Linguaggio, ...

Giornalisti, messaggio di Papa Francesco: “Verità nella carità”. A Firenze incontro alle Oblate il 19 maggio Firenze Post

Condotto da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, si aprirà con i saluti dell’Arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, dei presidenti dell’Ordine dei Giornalisti della ...La Chiesa fiorentina, impegnata nel Cammino sinodale, e i media si confrontano sul Messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra domenica 21 magg ...