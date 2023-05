Ginnastica ritmica | Europei 2023 | le Farfalle pronte per Baku

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Il 39esimo Europeo disi terrà aa partire dal 18 maggio. Le italiane Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che inizieranno la gara giovedì con le qualificazioni a cerchio e palla, per passare poi a clavette e nastro, sono entrate oggi sul quadrato azero mostrando grande determinazione. L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, girerà su tutti e quattro gli attrezzi per ambire alla conquista del titolo iridato, già conquistato nel 2022, mentre le due avieri dell’Aeronautica Militare daranno il loro contributo nella classifica del team, Baldassarri sarà al nastro e Agiurgiuculese si occuperà di cerchio, palla e clavette. La gara individuale senior e successivamente quella a squadre, andrà in onda su Rai Sport HD a partire da giovedì dalle ore 17.15 fino alle 19.20, mentre venerdì ...