Gianluca Vialli | l’ultimo retroscena è un colpo al cuore | “Come stava l’ultima volta che l’ho visto”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 16 maggio 2023) Il ricordo diresterà scolpito neldi tanti, soprattutto neldi chi ha avuto l’onore di poterlo conoscere: ilfa commuovere. La scomparsa diha lasciato tutti gli appassionati del calcio, e non solo, attoniti e tramortiti. Nonostante la conoscenza della malattia che purtroppo l’ha portato via, nessuno era pronto a quanto poi è accaduto. Non così presto almeno. E dire addio al sorriso che ha scaldato ildi ogni italiano nel corso degli Euro 2020 è stato tanto, troppo difficile. Specialmente per chi ha avuto modo di conoscere quell’ex calciatore dall’animo gentile. Molti conoscenti e amici hanno parlato di lui, creando commozione in ogni ascoltatore. Tra le tante di coloro che hanno ricordato ...