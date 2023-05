Giancarlo Pedote | Prysmian Group esce dal cantiere con un nuovo look

Nell'ambito della sostenibilità ambientale, si porta avanti il progetto ForTheSea di Francesco Sena, con il mito della vela transoceanica, ospite al circolo. Nell'ambito delle ...Lorient -e il suo team Prysmian Group presentano il programma sportivo 2023: quattro regate, di cui due transatlantiche, che serviranno ad accumulare miglia utili nel caso i team qualificati ..."Un'avventura pazzesca", ha scritto sui suoi social il navigatore oceanico, ottavo all'ultima edizione del Vendée Globe sul suo Imoca Prysmian, tutt'altra barca rispetto a quelle ...

Giancarlo Pedote, quattro regate per un Vendée Globe 2024 più vicino La Stampa

Vendée Globe 2024: impegno sociale, ricerca della performance e cumulo di miglia sono gli obiettivi 2023 per l’unico team italiano in lotta per la partecipazione al giro del mondo in solitario del pro ...Un programma sportivo intenso attende Giancarlo Pedote e il suo team Prysmian Group: quattro regate di cui due transatlantiche serviranno a cumulare miglia utili nel caso i team qualificati per poter ...