GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi lancia la sua linea di gioielli | boom di vendite

(Di martedì 16 maggio 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata un’arma a doppio taglio per, la quale ha certamente ottenuto ulteriore successo ma, a causa dei pessimi messaggiti durante la stagione, la sua presenza in tv è stata fortemente limitata dai piani alti di casa Mediaset. Tuttavia, la bella schermitrice non si è data per vinta e, forte di un grande numero di seguaci, si è dedicata ad altro. In queste ore, infatti, è statata la suadiche ha letteralmente fatto il “”. Grande Fratello Vip 7:diventa imprenditrice Sebbene sia sparita dal piccolo schermo,è tornata a far parlare di sé dopo l’esperienza nella ...

... smentendo anche la presenza di ex Vipponi del calibro diFiordelisi e Edoardo Donnamaria , dall'ultimo Grande FratelloTerminata l'avventura al Grande Fratello, la Fiordelisi si sta godendo la sua storia d'amore ... The Queen Scaccomatto diFiordelisi The Queen Scaccomatto è la nuova capsule collection ...In fase di calcio mercato - come ironicamente sottolineato in conferenza - per la Nazionale... La sua mammaBellu: 'Dopo qualche ora mi raggiunge in camera, e nonostante fosse bella ...

Gf Vip, Antonella Fiordelisi lancia la sua prima capsule di gioielli TorreSette

Selvaggia è mamma di Leon, e lui un papà l’ha sempre avuto, Laerte Pappalardo, ma con Lorenzo c’è stata subito sintonia: “Hanno la stessa differenza d’età che c’è tra me e Lorenzo, che quindi ...Antonella Fiordelisi ha ufficialmente lanciato sul mercato la sua capsule di gioielli: numeri record già nelle prime ore ...